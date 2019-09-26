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26 вересня 2019, четвер, 11:44 15
Політика 2019-09-26T12:45:02+03:00
Українські Новини
Світові музеї заговорять українською: Зеленська ініціює створення україномовних аудіогід

Світові музеї заговорять українською: Зеленська ініціює створення україномовних аудіогід

Олена Зеленська. Фото: Instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Дружина Президента Володимира Зеленського Олена Зеленська ініціює створення україномовних аудіогід в найбільших музеях світу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Перша леді України Олена Зеленська під час візиту в Сполучені Штати Америки ініціювала проект по створенню україномовних аудіогід у найбільших музеях світу", - сказано в ньому.

Зеленська сподівається, що вже в найближчому майбутньому українці зможуть слухати екскурсії у найбільших музеях світу рідною мовою.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Зеленський прибув до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Крім того, в США Зеленський зустрівся зі "старою діаспорою", відмовивши "молодим мігрантам". Перша леді Олена Зеленська представила України під час візиту в США в ніжних тонах рожевого та блакитного кольорів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули в Канаду з візитом на 3 дні для участі в конференції за підтримки реформ в Україні.

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