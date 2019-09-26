Украина и Эквадор договорились о безвизе

Эквадор и Украина подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.\r\n"Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой у нас "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.\r\n\r\nПідписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com\/aqx3YLbt50\r\n— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 сентября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина и Колумбия договорились о безвизовом режиме. Ранее Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября. На данный момент госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 - 100 евро.Кроме того, Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец.Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.\r\nУкраина имеет безвизовый режим с 86 странами и упрощенный - с 54.