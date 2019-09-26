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26 сентября 2019, четверг, 09:02 169
Внешняя политика 2019-09-26T09:04:34+03:00
Українські Новини
Украина и Эквадор договорились о безвизе

Украина и Эквадор договорились о безвизе

Украина и Эквадор подписали
Украина и Эквадор подписали "безвиз". Фото: Twitter/Vadym Prystaiko

Эквадор и Украина подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

"Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой у нас "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан", - написал Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Колумбия договорились о безвизовом режиме

Ранее Эстония ввела плату для граждан Украины за долгосрочные въездные визы с 1 ноября. На данный момент госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу составляет 80 евро, с 1 января 2020 - 100 евро.

Кроме того, Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

Украина имеет безвизовый режим с 86 странами и упрощенный - с 54.

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