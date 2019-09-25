підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 вересня 2019, середа, 19:11 34
Зовнішня політика 2019-09-25T20:30:21+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена

Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена

Дональд Трамп. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Дональд Трамп. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Про це йдеться в розміщеному в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.

"Багато говорять про сина Байдена. Що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б здорово. Байден хвалився, що припинив розслідування, тому якщо ви можете поглянути на це... Для мене це звучить жахливо", - сказав Трамп Зеленському.

До цього Трамп попросив Зеленського розібратися з роллю України в американських президентських виборах 2016 року.

"Колишній посол США, жінка, – це погана новина, і люди, з якими вона мала справу в Україні, – теж були поганими новинами, так що я просто хочу, щоб ви це знали", - сказав Трамп і відразу ж після цих слів згадав справу Байдена.

У відповідь Зеленський заявив, що у нього більшість у парламенті і наступний генпрокурор буде на 100% його людиною.

"Він або вона подивляться на ситуацію, особливо щодо компанії, яку ви згадали в цьому контексті. Питання про розслідування справи, є питанням відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім того, я хотів би попросити вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам, це було б дуже корисним для розслідування, щоб переконатися, що ми забезпечуємо правосуддя для нашої країни з урахуванням посла США в Україні, наскільки я пам'ятаю її ім'я було Йованович", - відповів він.

Трамп закликав українську владу до співпраці.

"Я попрошу містера Джуліані зателефонувати вам, і також буде розмова з генеральним прокурором Барром, і ми доберемося до суті", - сказав він.

Після цього Трамп висловив упевненість в тому, що українська економіка буде зростати.

Про військову допомогу США Україні, як припускали ЗМІ, в розмові не йшлося.

Раніше американське видання New York Times розповіло про роль, яку відігравав в Україні нинішній кандидат у президенти США Джо Байден під час обіймання посади віце-президента, заступника Барака Обами. Також у матеріалі йшлося про заробіток його сина Байдена в українській газовій компанії Burisma

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня у США оголосили про початок процедури імпічменту Президента Дональда Трампа.

Тим часом Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

У середу, 25 вересня, Зеленський і Трамп проведуть зустріч у США на полях Генеральної асамблеї ООН.

Більше новин про: Джо Байден Дональд Трамп Володимир Зеленський

Архів
Новини
Зеленський хоче залучити Норвегію до видобутку газу в Україні 20:00
Зеленський вважає Трампа політичним вчителем 19:35
Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена 19:11
Міністр оборони наказав звільнити в запас військових, призваних у 2018 19:00
ДБР розслідує, чи причетні його співробітники до прослуховування Труби 18:44
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok