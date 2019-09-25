Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена

Президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Про це йдеться в розміщеному в середу на сайті Білого дому стенограмі телефонної розмови Трампа з Зеленським від 25 липня, передають Українські Новини.

"Багато говорять про сина Байдена. Що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це, тому все, що ви можете зробити з генеральним прокурором, було б здорово. Байден хвалився, що припинив розслідування, тому якщо ви можете поглянути на це... Для мене це звучить жахливо", - сказав Трамп Зеленському.

До цього Трамп попросив Зеленського розібратися з роллю України в американських президентських виборах 2016 року.

"Колишній посол США, жінка, – це погана новина, і люди, з якими вона мала справу в Україні, – теж були поганими новинами, так що я просто хочу, щоб ви це знали", - сказав Трамп і відразу ж після цих слів згадав справу Байдена.

У відповідь Зеленський заявив, що у нього більшість у парламенті і наступний генпрокурор буде на 100% його людиною.

"Він або вона подивляться на ситуацію, особливо щодо компанії, яку ви згадали в цьому контексті. Питання про розслідування справи, є питанням відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім того, я хотів би попросити вас, якщо у вас є будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам, це було б дуже корисним для розслідування, щоб переконатися, що ми забезпечуємо правосуддя для нашої країни з урахуванням посла США в Україні, наскільки я пам'ятаю її ім'я було Йованович", - відповів він.

Трамп закликав українську владу до співпраці.

"Я попрошу містера Джуліані зателефонувати вам, і також буде розмова з генеральним прокурором Барром, і ми доберемося до суті", - сказав він.

Після цього Трамп висловив упевненість в тому, що українська економіка буде зростати.

Про військову допомогу США Україні, як припускали ЗМІ, в розмові не йшлося.

Раніше американське видання New York Times розповіло про роль, яку відігравав в Україні нинішній кандидат у президенти США Джо Байден під час обіймання посади віце-президента, заступника Барака Обами. Також у матеріалі йшлося про заробіток його сина Байдена в українській газовій компанії Burisma

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня у США оголосили про початок процедури імпічменту Президента Дональда Трампа.

Тим часом Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

У середу, 25 вересня, Зеленський і Трамп проведуть зустріч у США на полях Генеральної асамблеї ООН.