Заморозки отступают от Украины: атмосферный фронт несет дожди в некоторые области

В четверг, 25 сентября, температура воздуха по Украине особо не изменится, но в некоторых областях Украины пройдут дожди.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кто просил дождя - пожалуйста. 26 сентября в западных и северных областях, а также в Винницкой, осадки будут", - сообщила синоптик.

По ее словам, в большинстве центральных областей, а также на юге и на востоке удержится сухая погода. При этом температура воздуха останется без особых изменений, - в течение дня +14...+20 градусов, на севере +10...+15 градусов. Диденко уточнила, что заморозки пока отступят.

"В Киеве завтра дождь и около 13 градусов. Грибники - стройтесь!", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.