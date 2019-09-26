Заморозки відступають від України: атмосферний фронт несе дощі в деякі області

У четвер, 25 вересня, температура повітря в Україні особливо не зміниться, але в деяких областях України пройдуть дощі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Хто просив дощу - будь ласка. 26 вересня в західних і північних областях, а також у Вінницькій, опади будуть", - повідомила синоптик.

За її словами, в більшості центральних областей, а також на півдні і на сході утримається суха погода. При цьому температура повітря залишиться без особливих змін, - протягом дня +14...+20 градусів, на півночі +10...+15 градусів. Діденко уточнила, що заморозки поки відступлять.

"У Києві завтра дощ і близько 13 градусів. Грибники - шикуйтесь!", - порадила синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, по Україні очікуються заморозки до -5 і атмосферний фронт із зливами - синоптик розповіла, коли потеплішає. Раніше Держнс попередило про небезпечні морозах, які охоплять вночі більшість областей України.

Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.