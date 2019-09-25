подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 14:57 14161 Карта
Общество 2019-09-25T15:06:35+03:00
Українські Новини
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг

Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

После отступления заморозков 26 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+12 градусов, днем +11…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, в Днепропетровской области +2…+7 градусов, в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +12…+20 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Одесской области дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, на юге Одесской области до +15 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +15…+21 градус.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

25 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українській Новини, опасные морозы охватят большинство областей Украины. Также в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
Ястремская. Фото: Twitter/WTA
Ястремская разгромила чешскую теннисистку в Китае и вышла в четвертьфинал 17:29
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа и Зеленского 17:20 Обновляется
Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским 17:12
В Ровенской области прогрессирует работа "теневых" заправок, в Сумах задержали мужчину с сумкой маковой соломки 17:11 Новости из регионов
Янукович-младший заявил, что окружение Порошенко использовало санкции ЕС для рейдерского захвата его активов 16:57
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok