Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли, - депутат Рады Гончаренко

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли, в то время как премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что рынок земли откроется с 1 октября 2020.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", - написал он.

Гончаренко отметил, что фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), и ограничения по концентрации земли в одних руках составят - до 200 тыс. га.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.