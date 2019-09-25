подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
ONLINE
25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 сентября 2019, среда, 13:08 49
Экономика 2019-09-25T13:11:29+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли, - депутат Рады Гончаренко

Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли, - депутат Рады Гончаренко

Земля. Фото: Українське Фото
Земля. Фото: Українське Фото

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли, в то время как премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что рынок земли откроется с 1 октября 2020.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", - написал он.

Гончаренко отметил, что фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), и ограничения по концентрации земли в одних руках составят - до 200 тыс. га.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

Больше новостей о: Рынок земли Алексей Гончаренко Продажа земли

Архив
Новости
Судью-коррупционера уволил Высший совет правосудия 13:41
Животноводство в Украине имеет серьезные перспективы развития, - "Укрлендфарминг" 13:39
Эндокринологи Украины и Узбекистана договорились о сотрудничестве 13:35
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
Из-за обстрелов в зоне ООС пострадало двое военослужащих 13:27
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok