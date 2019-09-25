Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли, - депутат Рады Гончаренко

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли, в то время как премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что рынок земли откроется с 1 октября 2020.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.\r\n"Кабмин утвердил проект Закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", - написал он.\r\nГончаренко отметил, что фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), и ограничения по концентрации земли в одних руках составят - до 200 тыс. га.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста. Также команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель.\r\nТем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.