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25 сентября 2019, среда, 12:14 136
Силовые структуры 2019-09-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
МВД предлагает назначить главой Нацполиции Клименко вместо Князева

МВД предлагает назначить главой Нацполиции Клименко вместо Князева

Игорь Клименко. Фото: 112
Игорь Клименко. Фото: 112

Министерство внутренних дел предлагает назначить главой Национальной полиции действующего заместителя главы Нацполиции, генерала Игоря Клименко вместо Сергея Князева.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал он.

При этом, по словам Гончаренко, он находится на заседании правительства, которое проходит в закрытом для СМИ режиме и намерен информировать о ходе заседания.

Как сообщали Українські Новини, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку.

СМИ писали, что бывшую жену Князева поймали на польской границе при попытке провезти 650 тысяч евро наличными. Позже Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег.

Ранее глава Нацполиции назвал уволившихся патрульных слабохарактерными и не прошедшими "естественный отбор". Также бывший Президент Петр Порошенко присвоил Князеву звание генерала полиции первого ранга. Кроме того, Князев в США похвастался, как в Украине снизилась преступность.

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