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Силові структури 2019-09-25T12:25:55+03:00
Українські Новини
МВС пропонує призначити головою Нацполіції Клименка замість Князєва

МВС пропонує призначити головою Нацполіції Клименка замість Князєва

Ігор Клименко. Фото: 112
Ігор Клименко. Фото: 112

Міністерство внутрішніх справ пропонує призначити головою Національної поліції чинного заступника голови Нацполіціі, генерала Ігоря Клименка замість Сергія Князєва.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"МВС пропонує призначити начальником Національної поліції чинного заступника голови НП генерала поліції Ігоря Клименка", - написав він.

При цьому, зі слів Гончаренка, він знаходиться на засіданні уряду, яке проходить у закритому для ЗМІ режимі та має намір інформувати про хід засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня голова Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку.

ЗМІ писали, що колишню дружину Князєва спіймали на польському кордоні при спробі провезти 650 тисяч євро готівкою. Пізніше Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей.

Раніше глава Нацполіції назвав патрульних, що звільнилися, слабохарактерних та такими, що не пройшли "природний відбір". Також колишній Президент Петро Порошенко присвоїв Князєву звання генерала поліції першого рангу. Крім того, Князєв в США похвалився, як в Україні знизилася злочинність.

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