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25 сентября 2019, среда, 11:42 562
Внешняя политика 2019-09-25T12:10:37+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал единственного человека в мире, который может на него давить

Зеленский назвал единственного человека в мире, который может на него давить

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

После того, как Офис Президента Владимира Зеленского разрешил публикацию разговора с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский решил опровергнуть мнение о давлении на него американского президента, заявив, что единственный человек, который может на него давить - это его 6-летний сын.

Об этом Зеленский сказал в комментарии российскому телеканалу "Россия-24", передают Українськi Новини.

"На меня может давить только один человек в мире. Это мой 6-летний сын", - сказал Президент на вопрос о давлении на него.

Таким образом, он отрицает факт давления на него со стороны Президента США Дональда Трампа.

Как сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

Трамп намерен обнародовать запись его разговора с Президентом Владимиром Зеленским в среду, 25 сентября.

Он отрицает, что давил на Зеленского и требовал от него начать расследование против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.

Тем временем пресса США бурно реагирует на скандал вокруг президентов.

Больше новостей о: президент США Президент Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп

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