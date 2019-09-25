Зеленский назвал единственного человека в мире, который может на него давить

После того, как Офис Президента Владимира Зеленского разрешил публикацию разговора с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский решил опровергнуть мнение о давлении на него американского президента, заявив, что единственный человек, который может на него давить - это его 6-летний сын.\r\nОб этом Зеленский сказал в комментарии российскому телеканалу "Россия-24", передают Українськi Новини.\r\n"На меня может давить только один человек в мире. Это мой 6-летний сын", - сказал Президент на вопрос о давлении на него.\r\nТаким образом, он отрицает факт давления на него со стороны Президента США Дональда Трампа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за возможного давления на Президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.\r\nТрамп намерен обнародовать запись его разговора с Президентом Владимиром Зеленским в среду, 25 сентября.\r\nОн отрицает, что давил на Зеленского и требовал от него начать расследование против соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.\r\nТем временем пресса США бурно реагирует на скандал вокруг президентов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n