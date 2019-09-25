Зеленський назвав єдину людину в світі, який може на нього тиснути

Після того, як Офіс Президента Володимира Зеленського дозволив публікацію розмови з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський вирішив спростувати думку про тиск на нього американського президента, заявивши, що єдина людина, яка може на нього тиснути - це його 6-річний син.

Про це Зеленський сказав в коментарі російському телеканалу "Росія-24", передають Українські Новини.

"На мене може тиснути тільки одна людина в світі. Це мій 6-річний син", - сказав Президент на питання про тиск на нього.

Таким чином, він заперечує факт тиску на нього з боку Президента США Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського в ході телефонної розмови.

Трамп має намір оприлюднити запис його розмови з Президентом Володимиром Зеленським у середу, 25 вересня.

Він заперечує, що тиснув на Зеленського і вимагав від нього почати розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Тим часом преса США бурхливо реагує на скандал навколо президентів.