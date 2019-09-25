підписатися на розсилку
24 24.35
26.2 26.75
˟
ONLINE
25.09.19 13:00 Круглый стол об инициативе обязательного использования РРО

25 вересня 2019, середа, 11:42 109
Зовнішня політика 2019-09-25T12:11:01+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав єдину людину в світі, який може на нього тиснути

Зеленський назвав єдину людину в світі, який може на нього тиснути

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після того, як Офіс Президента Володимира Зеленського дозволив публікацію розмови з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський вирішив спростувати думку про тиск на нього американського президента, заявивши, що єдина людина, яка може на нього тиснути - це його 6-річний син.

Про це Зеленський сказав в коментарі російському телеканалу "Росія-24", передають Українські Новини.

"На мене може тиснути тільки одна людина в світі. Це мій 6-річний син", - сказав Президент на питання про тиск на нього.

Таким чином, він заперечує факт тиску на нього з боку Президента США Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського в ході телефонної розмови.

Трамп має намір оприлюднити запис його розмови з Президентом Володимиром Зеленським у середу, 25 вересня.

Він заперечує, що тиснув на Зеленського і вимагав від нього почати розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

Тим часом преса США бурхливо реагує на скандал навколо президентів.

Більше новин про: Дональд Трамп президент США Президент України Володимир Зеленський

Архів
Новини
Держава недоотримає 11,5 млрд грн. податків у разі прийняття законопроекту 1210, - Біленький 13:01
Кабмін призначив Геращенко заступником міністра внутрішніх справ 13:00
У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами 12:52
Вітроенергетики просять Президента не знищувати зелену енергетику, - Конеченков 12:46
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Труба міг сам інсценувати свою прослушку, - Попович 17:05
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok