Зеленський назвав єдину людину в світі, який може на нього тиснути

Після того, як Офіс Президента Володимира Зеленського дозволив публікацію розмови з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський вирішив спростувати думку про тиск на нього американського президента, заявивши, що єдина людина, яка може на нього тиснути - це його 6-річний син.\r\nПро це Зеленський сказав в коментарі російському телеканалу "Росія-24", передають Українські Новини.\r\n"На мене може тиснути тільки одна людина в світі. Це мій 6-річний син", - сказав Президент на питання про тиск на нього.\r\nТаким чином, він заперечує факт тиску на нього з боку Президента США Дональда Трампа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через можливий тиск на Президента України Володимира Зеленського в ході телефонної розмови.\r\nТрамп має намір оприлюднити запис його розмови з Президентом Володимиром Зеленським у середу, 25 вересня.\r\nВін заперечує, що тиснув на Зеленського і вимагав від нього почати розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.\r\nТим часом преса США бурхливо реагує на скандал навколо президентів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n