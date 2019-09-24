Грета Тунберг и еще 15 подростков подали жалобу на 5 стран в Комитет ООН по правам детей

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг и еще 15 подростков из 12 стран мира в возрасте от 8 до 17 лет подали жалобу на Аргентину, Бразилию Германию, Турцию и Францию в Комитет ООН по правам ребенка.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила активистка в своем Twitter, пишет DW.

Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

Как сообщает агентство dpa, иск подростков из Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Маршалловых островов, Нигерии, Палау, США, Туниса, Франции, Швеции и Южной Африки поддерживает адвокатская контора. На стороне несовершеннолетних выступил и Детский фонд ООН (UNICEF), но он не является официальным истцом.

Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней".

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В числе тех, кто присутствовал при выступлении школьницы - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

Ранее в Киеве прошел масштабный марш за климат, который основала шведская школьница Грета Тунберг. Она устраивала каждую пятницу забастовки под названием Fridays for Future из-за бездействия власти по вопросам изменения климата. 16-летняя Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International 2019.