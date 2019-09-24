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24 сентября 2019, вторник, 10:42 1752
Америка 2019-09-24T10:44:21+03:00
Українські Новини
Трамп посмеялся над 16-летней активисткой

Трамп посмеялся над 16-летней активисткой

Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

Президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг. 16-летняя Тунберг выступила с жестким заявлением против мировых политиков. Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник Трамп опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, где написал: "Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть".

Сообщается, что Трамп покинул климатический саммит через 14 минут после прибытия. Президент США неоднократно скептически высказывался по поводу влияния человека на изменение климата, а его администрация не придает этому вопросу большого значения.

Тунберг в своем обращении не называла Трампа или любых других лидеров по имени, но она ругала мировых лидеров в целом.

"Вы подводите нас. Но молодые люди начинают понимать ваше предательство. Взгляд всех будущих поколений сосредоточился на вас. И если вы решите подвести нас, я скажу: мы никогда вам не простим", - обратилась активистка к мировым политикам.

"Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются. Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте", - говорила Тунберг.

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Школьница прибыла в США на яхте, а не на самолете, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

Дональд Трамп и Тунберг пересеклись на саммите. СМИ зафиксировали не слишком радостное лицо активистки, когда она заметила, что президент США прибыл на саммит.




Как сообщали Українські Новини, Грета Тунберг была удостоена звания "Посол совести"

Ранее молодежь в Украине уже присоединилась к Глобальному климатическому страйку, организованному Гретой Тунберг.

Кроме того, Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

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