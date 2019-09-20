В Киеве тысячи людей вышли на Всемирный марш за климат

Сегодня в Киеве около 2000 человек из 21 города Украины вышли на Марш за климат, чтобы потребовать от президента Владимира Зеленского и Кабмина принять ряд решительных действий, касающихся экологических проблем. Акция проходила в рамках международного Global сlimate strike, который проходил в более чем 150 странах мира.

Организаторы экологических акций по всему миру отметили, что это самые массовые в истории марши против климатического кризиса. По данным геополитической карты, обнародованной на сайте globalclimatestrike.net, количество зарегистрированных забастовок достигла более 5200 по всему миру.

В Киеве участники акции прошли колонной по центральным улицам к Кабинету министров и Офису Президента. К активистам вышел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который пообещал поставить приоритетом своей деятельности климатическую политику, уменьшение выбросов парниковых газов и достичь уровня в 0% к 2050 году, а также поддержку перехода на возобновляемую энергетику.

У офиса Зеленского участники акции передали представителю команды ОПУ Сергею Мельнику открытое письмо-обращение с требованиями о переходе на возобновляемые источники энергии, отказ от ископаемого топлива, признание первым приоритетом переход на возобновляемую энергетику, прекратить дотировать промышленное животноводство, а также развивать городской общественный электротранспорт и запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

Волна акций по всему миру состоялась по случаю начала специального саммита ООН по вопросам климата, который будет проходить с 21 по 23 сентября в Нью-Йорке. На нем лидеры более чем ста стран собираются, чтобы продемонстрировать конкретные планы по увеличению национальных взносов каждого государства в Парижское климатическое Соглашение.