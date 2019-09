Самого влиятельного подростка планеты Грету Тунберг использовали для рекламы 11 раз, - СМИ

Семья известной активистки Греты Турнберг, которая была удостоена звания "Посол совести" заявляла ранее о том, что заработанные деньги в рамках выпуска книги "Scener ur hjärtat" ("Сцены из сердца") были отданы на благотворительность для организаций, работающих с детьми, животными, и занимаются вопросами изменения климата. Однако, позднее общественные критики заявили, что климатическая акция и все, что с ней связано - всего лишь очередной PR ход со стороны семьи активистки. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно предоставленной информации, родители Греты Малена Эрнман и Сванте Тунберг в 2018 году издали книгу под названием "Scener ur hjärtat" ("Сцены из сердца"), в которой рассказывается о жизни семьи и глобальных проблемах экологии. Отмечается, что в более поздних изданиях имя Греты появилось на месте автора книги, за что издательства подверглись критике и пообещали изменить обложку.

Книга "Scener ur hjärtat" вышла 23 августа 2018. За три дня до выпуска книги, 20 августа, 15-летняя Грета вышла с плакатом "Школьная забастовка" под шведский парламент.

Грета отмечает, что эти два события случайно совпали во времени. Она объяснила это тем, что все лето планировала символическую школьную забастовку на начало учебного года. А книгу родителей должны были опубликовать в мае, и из-за смены издателя перенесли дату на август.

В первый день забастовки к Грете приобщались случайные прохожие, приходили журналисты. Одними из первых появились известный шведский PR-специалист Ингмар Рентцхог (Ingmar Rentzhog) и фотограф-фрилансер. Рентцхог опубликовал фото Греты и видео с английскими субтитрами в соцсетях, после чего они стали набирать популярность.

Юная активистка и Рентцхог заявляют, что их встреча в тот день была случайностью, однако, критики отмечают, что это была скооперированная PR-кампания. Среди них в том числе Имми Окессон, лидер крайнеправые партии Шведских демократов.

По данным ведомства, PR-специалист Рентцхог заработал на Грете почти 1 млн евро. В октябре 2018 он пригласил ее нв "молодежный совет директоров" созданный им в рамках экологического стартапа "We Do not Have Time" ( У нас нет времени).

27 ноября было объявлено о продаже новых акций, а инвесторам обещали потенциальные сверхвысокие прибыли благодаря созданию вирусного контента на экологическую тематику. Грету использовали в рекламных материалах 11 раз.

Семья Греты утверждает, что не знала о коммерческих целях пиарщика и никогда не брала ни копейки за публичную деятельность дочери. Семья Тунбергов больше не сотрудничают с Ренцхогом, а тот отрицает, что эксплуатировал подростка для финансовой выгоды.

