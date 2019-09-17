Захисниця клімату Грета Тунберг отримала найвищу нагороду від Amnesty International

Лідер руху Fridays for Future Грета Тунберг була удостоєна звання "Посол совісті" від правозахисної організації Amnesty International. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Найвищу нагороду від Amnesty International Грета Тунберг отримала 16 вересня в Лондоні. Рух, який заснувала і очолила школярка з Швеції, за невеликий термін згуртував у своїх рядах тисячі людей з усієї планети. Хоча все починалося з невеликого шкільного страйку дівчини, яка виступає за всебічний захист клімату.

Званням "Посол совісті" організація з 2003 року нагороджує людей, які активно борються за права людини. На урочистій церемонії вручення 16-річна школярка заявила, що цією нагородою відзначили "всіх безстрашних підлітків, які борються за своє майбутнє".

Як каже активістка, не всі люди до кінця розуміють вплив змін клімату на голод, масову міграцію та порушення людських прав. Тому ця проблема вимагає вирішення. "Люди вмирають! А попри це так багато хто з нас і досі відвертаються від цього", - сказала Тунберг.

Генеральний секретар Amnesty International Кумі Найду високо оцінив діяльність руху Fridays for Future та бажання його учасників змінювати ситуацію негайно, а не чекати погіршення. "Якщо вони будуть чекати завтрашнього дня, то майбутнього не буде ні для кого з нас", - прокоментував він.

Як повідомляли Українські новини, раніше українська молодь приєдналася до Глобального кліматичного страйку, організованого Гретою Тунберг. Саму активістку номінували на Нобелівську премію миру.

Також, Amnesty International закликала українську владу покарати винних у нападі на ЛГБТ-активістів.