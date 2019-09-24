Грета Тунберг і ще 15 підлітків подали скаргу на 5 країн в Комітет ООН з прав дітей

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг і ще 15 підлітків з 12 країн світу у віці від 8 до 17 років подали скаргу на Аргентину, Бразилію Німеччину, Туреччину й Францію в Комітет ООН з прав дитини.\r\nПро це в понеділок, 23 вересня, повідомила активістка у своєму Twitter, пише DW.\r\nЦі країни, вважають підлітки, не докладають достатніх зусиль для боротьби зі змінами клімату, а, отже, порушують прийняту Конвенцію ООН про права дитини.\r\nЯк повідомляє агентство dpa, позов підлітків з Аргентини, Бразилії, Німеччини, Індії, Маршаллових островів, Нігерії, Палау, США, Тунісу, Франції, Швеції та Південної Африки підтримує адвокатська контора. На стороні неповнолітніх виступив і Дитячий фонд ООН (UNICEF), але він не є офіційним позивачем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВиступаючи в Нью-Йорку на саміті ООН з клімату 23 вересня, активістка звинуватила світових лідерів: "Ви вкрали мої мрії і дитинство своєю порожньою балаканиною".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rYxt0BeTrT8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nСеред тих, хто був присутній під час виступу школярки - канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Емманюель Макрон і численні глави держав і урядів. Своє емоційне звернення дівчина зачитувала з папірця.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг, яка виступила з жорсткою заявою проти світових політиків.\r\nРаніше у Києві відбувся масштабний марш за клімат, який заснувала шведська школярка Грета Тунберг. Вона влаштовувала кожну п'ятницю страйки під назвою Fridays for Future через бездіяльність влади з питань зміни клімату. 16-річна Грета Тунберг отримала найвищу нагороду від Amnesty International 2019.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n