Грета Тунберг і ще 15 підлітків подали скаргу на 5 країн в Комітет ООН з прав дітей

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг і ще 15 підлітків з 12 країн світу у віці від 8 до 17 років подали скаргу на Аргентину, Бразилію Німеччину, Туреччину й Францію в Комітет ООН з прав дитини.

Про це в понеділок, 23 вересня, повідомила активістка у своєму Twitter, пише DW.

Ці країни, вважають підлітки, не докладають достатніх зусиль для боротьби зі змінами клімату, а, отже, порушують прийняту Конвенцію ООН про права дитини.

Як повідомляє агентство dpa, позов підлітків з Аргентини, Бразилії, Німеччини, Індії, Маршаллових островів, Нігерії, Палау, США, Тунісу, Франції, Швеції та Південної Африки підтримує адвокатська контора. На стороні неповнолітніх виступив і Дитячий фонд ООН (UNICEF), але він не є офіційним позивачем.

Виступаючи в Нью-Йорку на саміті ООН з клімату 23 вересня, активістка звинуватила світових лідерів: "Ви вкрали мої мрії і дитинство своєю порожньою балаканиною".

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Серед тих, хто був присутній під час виступу школярки - канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Емманюель Макрон і численні глави держав і урядів. Своє емоційне звернення дівчина зачитувала з папірця.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг, яка виступила з жорсткою заявою проти світових політиків.

Раніше у Києві відбувся масштабний марш за клімат, який заснувала шведська школярка Грета Тунберг. Вона влаштовувала кожну п'ятницю страйки під назвою Fridays for Future через бездіяльність влади з питань зміни клімату. 16-річна Грета Тунберг отримала найвищу нагороду від Amnesty International 2019.