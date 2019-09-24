Нам не нужна просто помощь, - Зеленский о предстоящей встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом он рассказал в комментарии Hromadske в Нью-Йорке.

"У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень тепла", - сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что перед встречей с Трампом у него еще 10 встреч с лидерами других стран.

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Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уже провел встречу с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.