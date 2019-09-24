Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится в сообщении Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября", - сказано в нем.

Президент намерен продолжать активно взаимодействовать с Альянсом в вопросе реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи речь также шла о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

Приоритетным направлением работы Зеленский назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Зеленский и Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что причинной аннексии Крыма стало усиление "конкуренция великих держав".