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24 сентября 2019, вторник, 21:43 66
Внешняя политика 2019-09-24T21:48:09+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинскому военному Маркиву

Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинскому военному Маркиву

Владимир Зеленский и Джузеппе Конте. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский и Джузеппе Конте. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Политики встретились в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Он предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи политики обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.

Конте отметил, что санкции не могут быть сняты, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Кроме того, Зеленский поздравил итальянского премьера с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил его посетить Украину.

Помимо этого, политики обсудили инвестиционное сотрудничество между Украиной и Италией.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Больше новостей о: Италия Владимир Зеленский украино-итальянские отношения Виталий Маркив Джузеппе Конте

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