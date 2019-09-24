Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинскому военному Маркиву

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Политики встретились в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Он предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи политики обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.

Конте отметил, что санкции не могут быть сняты, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Кроме того, Зеленский поздравил итальянского премьера с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил его посетить Украину.

Помимо этого, политики обсудили инвестиционное сотрудничество между Украиной и Италией.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).