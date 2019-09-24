Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинскому военному Маркиву

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор и санкции против России.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nПолитики встретились в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).\r\nЗеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.\r\nТакже во время встречи политики обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.\r\nКонте отметил, что санкции не могут быть сняты, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.\r\nКроме того, Зеленский поздравил итальянского премьера с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил его посетить Украину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПомимо этого, политики обсудили инвестиционное сотрудничество между Украиной и Италией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.\r\nВладимир Зеленский прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).