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24 вересня 2019, вівторок, 22:19 13
Президент 2019-09-24T22:38:11+03:00
Українські Новини
Нам не потрібна просто допомога, - Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

Нам не потрібна просто допомога, - Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, чого чекає від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це він розповів у коментарі Hromadske в Нью-Йорку.

"У нас незалежна країна. Ми до всього готові. Ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога, ми і так сильна держава. Хочеться, щоб просто США завжди підтримували Україну і курс України у боротьбі з агресією і з війною. Мені здається, що все так і є, і все до того йде. Я думаю, що у нас зустріч буде дуже тепла", - сказав глава української держави.

Зеленський додав, що перед зустріччю з Трампом у нього ще 10 зустрічей з лідерами інших країн.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вже провів зустріч з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Крім того, президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте винесений українському військовому Віталію Марківу вирок і санкції проти Росії.

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