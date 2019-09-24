Доллар продолжает падать: курс валют на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 14 коп. во вторник укрепился на 9 коп. до 24,22 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,20-24,22 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,22-24,24 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,20-24,23 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,63% с 27,72 UAH/USD до 24,22 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 сентября, на 10,54 коп. до 24,3272 UAH/USD.

Тем временем аналитики ожидают дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн. Основной причиной укрепления гривни по-прежнему является приток валюты нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)