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24 вересня 2019, вівторок, 18:35 11
Фінанси 2019-09-24T18:56:47+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку

Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в понеділок на 14 коп. у вівторок зміцнився на 9 коп. до 24,22 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,20-24,22 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,22-24,24 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,20-24,23 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,63% з 27,72 UAH/USD до 24,22 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 вересня, на 10,54% до 24,3272 UAH/USD.

Тим часом аналітики чекають подальшого зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,2 грн. Основною причиною зміцнення гривні, як і раніше є приплив валюти нерезидентів для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

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