На место Князева могут назначить человека, приближенного к Зеленскому и Богдану

Уход в отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева связан с желанием команды Владимира Зеленского убрать из органов МВД людей, приближенных к министру Арсену Авакову и назначить на их место своих.\r\nОб этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".\r\n"Люди Богдана-Зеленского продолжают выдавливать людей Авакова из органов, чтобы завести туда своих. Если не получается по-тихому, то получается громко. Главное, то, что на выходе, а как это происходит, это уже дело другое. Отставка Князева, как нам сообщили в МВД, чистая политика. И это не последнее громкое увольнение из органов внутренних дел. Следующими будут старые заместители председателя НПУ, приближенные к Авакову, которых еще не убрали", - говорится в нем.\r\nВ сообщении также отмечается, что на ближайшее время председатель Офиса президента Андрей Богдан и Зеленский заведут своего человека на место Князева, однако его имя пока не известно. Князева должны уволить решением Кабинета Министров. Это может произойти на заседании 25 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, заместителем министра внутренних лед Арсена Авакова может стать приближенный к "кварталу 95" Александр Гогилашвили.\r\n29 августа Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел, хотя перед этим возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт".