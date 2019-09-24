На место Князева могут назначить человека, приближенного к Зеленскому и Богдану

Уход в отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева связан с желанием команды Владимира Зеленского убрать из органов МВД людей, приближенных к министру Арсену Авакову и назначить на их место своих.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Люди Богдана-Зеленского продолжают выдавливать людей Авакова из органов, чтобы завести туда своих. Если не получается по-тихому, то получается громко. Главное, то, что на выходе, а как это происходит, это уже дело другое. Отставка Князева, как нам сообщили в МВД, чистая политика. И это не последнее громкое увольнение из органов внутренних дел. Следующими будут старые заместители председателя НПУ, приближенные к Авакову, которых еще не убрали", - говорится в нем.

В сообщении также отмечается, что на ближайшее время председатель Офиса президента Андрей Богдан и Зеленский заведут своего человека на место Князева, однако его имя пока не известно. Князева должны уволить решением Кабинета Министров. Это может произойти на заседании 25 сентября.

Как сообщали Українські Новини, заместителем министра внутренних лед Арсена Авакова может стать приближенный к "кварталу 95" Александр Гогилашвили.

29 августа Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел, хотя перед этим возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт".