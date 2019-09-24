У "Слузі народу" розповіли, коли парламент розгляне призначення членів ЦВК

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") прогнозує розгляд парламентом призначення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) 2-4 жовтня.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я думаю, це буде в наступні пленарні дні. У нас буде 3 пленарних дні, тоді вже будемо розглядати", - сказав Качура.

Відповідно до законодавства, фракції були зобов'язані подати Президентові Володимиру Зеленському свої пропозиції щодо персонального складу нової комісії не пізніше 14 вересня.

На їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому.

У той же час станом на 24 вересня Зеленський не вніс у Раду відповідне подання.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" заявляє про своєчасне подання кандидатів у ЦВК, але відмовляється їх називати.

Раніше Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів ЦВК.

А 13 вересня Рада розпустила ЦВК.

Крім того, Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.