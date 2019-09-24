підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 17:50 14
Політика 2019-09-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, коли парламент розгляне призначення членів ЦВК

У "Слузі народу" розповіли, коли парламент розгляне призначення членів ЦВК

ЦВК
ЦВК

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") прогнозує розгляд парламентом призначення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) 2-4 жовтня.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я думаю, це буде в наступні пленарні дні. У нас буде 3 пленарних дні, тоді вже будемо розглядати", - сказав Качура.

Відповідно до законодавства, фракції були зобов'язані подати Президентові Володимиру Зеленському свої пропозиції щодо персонального складу нової комісії не пізніше 14 вересня.

На їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому.

У той же час станом на 24 вересня Зеленський не вніс у Раду відповідне подання.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" заявляє про своєчасне подання кандидатів у ЦВК, але відмовляється їх називати.

Раніше Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів ЦВК.

А 13 вересня Рада розпустила ЦВК.

Крім того, Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.

Більше новин про: ЦВК Верховна Рада Слуга народу

Архів
Новини
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку 18:35
У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей 18:30
На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану 18:12
Калуська ТЕЦ повернута у власність держави 18:12
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Князєв подав у відставку 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok