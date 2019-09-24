У "Слузі народу" розповіли, коли парламент розгляне призначення членів ЦВК

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") прогнозує розгляд парламентом призначення членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) 2-4 жовтня.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Я думаю, це буде в наступні пленарні дні. У нас буде 3 пленарних дні, тоді вже будемо розглядати", - сказав Качура.\r\nВідповідно до законодавства, фракції були зобов'язані подати Президентові Володимиру Зеленському свої пропозиції щодо персонального складу нової комісії не пізніше 14 вересня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому.\r\nУ той же час станом на 24 вересня Зеленський не вніс у Раду відповідне подання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" заявляє про своєчасне подання кандидатів у ЦВК, але відмовляється їх називати.\r\nРаніше Офіс Президента повідомив, що Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" в Раді щодо призначення членів ЦВК.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА 13 вересня Рада розпустила ЦВК.\r\nКрім того, Богдан заявляв, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.