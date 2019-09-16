Новый состав ЦИКа начнут формировать через неделю, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует предложение фракциями Верховной Рады кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Президенту Владимиру Зеленскому до 23 сентября.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, все фракции предоставляют свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или ной состав кандидатур Верховной Раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень этих лиц, которые будут предложены в Центральную избирательную комиссию", - сказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что команда Президента Владимира Зеленского пока не рассматривает вопрос переизбрания судей Конституционного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября Рада досрочно уволила членов Центральной избирательной комиссии по представлению Зеленского.

При этом глава Офиса президента заявил, что состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.