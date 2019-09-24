подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 12:00 257
Верховная Рада и партии 2019-09-24T12:01:00+03:00
Українські Новини
Представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен

Представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен

Скриншот видео
Скриншот видео

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук предлагает Раде ввести штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование парламентарием.

Об этом говорится в законопроекте №2148 от 17 августа, передают Українськi Новини.

Согласно ему, предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.

Председателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Кроме того председатель "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что 2 уличенных в "кнопкодавстве" членов фракции не сложат полномочия.

Больше новостей о: Законопроекты кнопкодавство Верховная Рада Украины Руслан Стефанчук

Архив
Новости
Заместитель Кличко Давтян отказался увольняться 13:37
Производителями биометрических паспортов должно заняться НАБУ, - Соколовская 13:28
Новый ЦИК: "Слуга народа" не внесла Зеленскому никого, "Батьківщина" возвращает Усенко-Черную 13:27 Документ
Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3- 5 млрд грн, – СМИ 13:19
Депутату Рады Никитиной на платной основе будут помогать муж Саша и визажист Вика, - СМИ 13:05
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok