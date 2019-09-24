Представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук предлагает Раде ввести штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование парламентарием.\r\nОб этом говорится в законопроекте №2148 от 17 августа, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, предлагается ввести наказание за голосование депутатом Рады любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).\r\nАппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредседателя Рады намерены уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.\r\nДалее председательствующий будет давать распоряжение аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в августе Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.\r\n3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того председатель "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что 2 уличенных в "кнопкодавстве" членов фракции не сложат полномочия.