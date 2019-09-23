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23 сентября 2019, понедельник, 20:00 266
Судебная власть 2019-09-23T20:00:19+03:00
Українські Новини
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов

Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов

Президент подписал изменения в закон о прокуратуре, призванный помочь новому главе прокурорского офиса Руслану Рябошапка избавиться от чиновников времен президента Порошенко без временных и бюрократических издержек. Об этом сообщает бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Telegram, передают Українськi Новини.

"Президент подписал изменения в закон о прокуратуре, призванный помочь новому главе прокурорского офиса избавиться от балласта функционеров Порошенко без лишних временных и бюрократических издержек. Надеюсь, что именно этого не хватало преступникам из окружения Порошенко для переезда в тюрьму. Боюсь ошибиться, но выражаю обеспокоенность таким долгим простоем. Закон подписан и преград для активных действий больше нет. Считаю, что конец сентября должен ознаменоваться как минимум арестом Пашинского, представлением прокурора в парламент на привлечение к уголовной ответственности Порошенко и массированной атакой прокурорских международников на офшорных направлениях. Времени больше нет. Будет бездействие, потеряете общественную поддержку", - заявил Портнов.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива. Ранее Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. В ведомстве отказывались сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

Тем временем в ГБР подтвердили арест имущества "Кузни на Рыбальском".

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