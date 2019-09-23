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23 сентября 2019, понедельник, 12:04 218
Силовые структуры 2019-09-23T12:12:05+03:00
Українські Новини
Парубий обвиняется в организации беспорядков 2 мая в Одессе

Парубий обвиняется в организации беспорядков 2 мая в Одессе

Фото: портал
Фото: портал "Рада"

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту организации бывшим председателем Верховной Рады, депутатом нынешнего созыва парламента от фракции "Европейская солидарность" Андреем Парубием массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом экс-спикер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - написано в нем.

Парубий заявляет, что во время указанных событий делал все возможное для защиты Украины, противодействую захвату Россией южных и восточных областей.

Парламентарий называет действия Госбюро абсурдными.

Письмо ГБР, которое Парубий прикрепил к сообщениюПисьмо ГБР, которое Парубий прикрепил к сообщениюКак сообщали Українськi Новини, 3 сентября ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.

Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов.

Кроме того 19 сентября Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.

Больше новостей о: Андрей Парубий Уголовное производство Государственное бюро расследований Трагические события 2 мая 2014

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