Парубий обвиняется в организации беспорядков 2 мая в Одессе

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту организации бывшим председателем Верховной Рады, депутатом нынешнего созыва парламента от фракции "Европейская солидарность" Андреем Парубием массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.\r\nОб этом экс-спикер сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - написано в нем.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПарубий заявляет, что во время указанных событий делал все возможное для защиты Украины, противодействую захвату Россией южных и восточных областей.\r\nПарламентарий называет действия Госбюро абсурдными.\r\nПисьмо ГБР, которое Парубий прикрепил к сообщениюКак сообщали Українськi Новини, 3 сентября ГБР открыло дело по факту возможного препятствования Парубием осуществлению избирательного права.\r\nСуд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того 19 сентября Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.