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02 августа 2019, пятница, 14:32 482
Политика 2019-08-02T14:32:02+03:00
Українські Новини
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия

Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований.

В обоснование жалобы заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

При этом, ГБР не зарегистрировало уголовное производство.

22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

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