Рада отказалась разрешить ГБР и НАБУ самостоятельно проводить прослушку

Верховная Рада отказалась разрешить Государственному бюро расследований (ГБР) и Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) самостоятельно проводить прослушку.

За принятие законопроекта №1009 в целом проголосовали 196 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



При этом посреди голосования председатель парламента Дмитрий Разумков попытался остановить голосование за законопроект, однако система "Рада" показала результат голосования. Оппозиционные партии начали аплодировать.



По итогу выступлений всех фракций, Разумков вынес предложение о возвращении законопроекта на доработку в профильный комитет и на повторное 2-е чтение, за что проголосовало 242 депутата парламента.

Законопроектом предусматривалось НАБУ и ГБР включить в список специальных пользователей радиочастотного ресурса, которым также предлагалось разрешить снимать информацию с телекоммуникационных сетей.



При этом руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должны были предоставляться полномочия отмены незаконных и необоснованных постановлений НАБУ и ГБР.



Кроме этого, законопроектом предлагалось разрешить проведение обысков, задержание, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров депутата Рады без получения согласия парламента на проведение этих действий.



Также предлагалось разрешить судьям не определять размер залога относительно лиц, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях.



Документом планировалось отменить правки, внесенные депутатом 8-го созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Андреем Лозовым в Уголовный процессуальный кодекс, которыми ограничивались сроки досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.



Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября председатель Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".