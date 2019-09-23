Парубій звинувачується в організації заворушень 2 травня в Одесі

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом організації колишнім головою Верховної Ради, депутатом нинішнього скликання парламенту від фракції "Європейська солідарність" Андрієм Парубієм масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.\r\nПро це екс-спікер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає "масовими заворушеннями", - написано в ньому.Парубій заявляє, що під час зазначених подій робив все можливе для захисту України та протидіяв захопленню Росією південних і східних областей.\r\nПарламентарій називає дії Держбюро абсурдними.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛист ДБР, яке Парубій прикріпив до повідомлення\r\nУ свою чергу колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов зазначив, що звертався за даним фактом місяць тому.\r\n\r\n"З цією заявою я звернувся до правоохоронних органів ще місяць тому. Якщо ми будемо так довго розгойдуватися, він в кінцевому підсумку може взагалі залишитися на волі", - написав політік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПортнов заявляє про необхідність утримання Парубія під вартою і швидшого розслідування справи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 вересня ДБР відкрило справу за фактом можливого перешкоджання Парубієм здійсненню виборчого права.\r\nСуд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Парубія з-за виборів.\r\nКрім того, 19 вересня Рада відмовилася дозволити обшуки, затримання та прослуховування депутатів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n