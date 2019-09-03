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03 сентября 2019, вторник, 07:00 2063 Документ
Верховная Рада и партии 2019-09-03T09:04:20+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело против Парубия

ГБР открыло дело против Парубия

Андрей Парубий.
Андрей Парубий.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Как сообщали Українські Новини, суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

 

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