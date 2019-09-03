ГБР открыло дело против Парубия

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.\r\nОб этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.\r\nДело открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.\r\nУголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов.\r\nРанее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.\r\n