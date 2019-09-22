В Станице Луганской начали строить обходной мост

В Станице Луганской из подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГосЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия не выполняет свои обязанности по демонтажу фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Тем временем военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены. Также вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.