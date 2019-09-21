Мороз ночью и +24 днем: в воскресенье в Украине будет контрастная погода

После резкого похолодания в субботу, в воскресенье 22 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями,ночью без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, в Волынской и Ривненской областях +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус, в Закарпатской области +18…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+3 градуса, днем +10…+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +18…+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, в Киевской и Житомирской областях без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+20 градусов, в Черниговской и Сумской областях +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Полтавской области ночью небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, в Харьковской области небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Луганской области -2...+3 градуса, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +16…+21 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов. 21 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +16...+18 градусов; в Днепре в пределах Киева +15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и начало следующей. Также ГосЧС объявила высший уровень опасности из-за заморозков.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, украинцев ждет холодная суббота, с температурой до -3.