Вакарчук полетів співати в Мінськ, прогулявши голосування Ради за закони стосовно оборони і армії, - Бужанський

Вакарчук полетів співати в Мінськ, прогулявши голосування Ради за закони стосовно оборони і армії, - Бужанськи

Засновник партії "Голос", депутат Верховної Ради, а також відомий український співак Святослав Вакарчук о 17:00 покинув засідання парламенту через концерт в Мінську (Білорусь). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

"О 10 ранку, коли відкрилося засідання парламенту, Вакарчук "штовхнув" промову про війну, патріотизм і т.д.", - написав Бужанський.

Також Бужанський повідомив, що о 17:00, коли почалося голосування за закони, пов'язані з армією, планом оборони країни і іншими, Вакарчук вже покинув засідання парламенту, щоб встигнути на концерт у Мінську, запланований на 20:00.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.

Також вчора повідомлялося, що якщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську.

А вранці Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.