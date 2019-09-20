Вакарчук полетів співати в Мінськ, прогулявши голосування Ради за закони стосовно оборони і армії, - Бужанський

Засновник партії "Голос", депутат Верховної Ради, а також відомий український співак Святослав Вакарчук о 17:00 покинув засідання парламенту через концерт в Мінську (Білорусь). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.\r\n"О 10 ранку, коли відкрилося засідання парламенту, Вакарчук "штовхнув" промову про війну, патріотизм і т.д.", - написав Бужанський.\r\nТакож Бужанський повідомив, що о 17:00, коли почалося голосування за закони, пов'язані з армією, планом оборони країни і іншими, Вакарчук вже покинув засідання парламенту, щоб встигнути на концерт у Мінську, запланований на 20:00.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож вчора повідомлялося, що якщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську.\r\nА вранці Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.