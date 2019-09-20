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20 сентября 2019, пятница, 15:25 139
Внешняя политика 2019-09-20T15:27:31+03:00
Українські Новини
Зеленский полетит к Трампу в понедельник на три дня

Зеленский полетит к Трампу в понедельник на три дня

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский посетит США 23-26 сентября для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) и встречи с американским Президентом Дональдом Трампом после того, как Белый дом обсудил с Зеленским первую встречу с Трампом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - сказано в нем.

Глава государства выступит с речью во время общих дебатов, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

"В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Как сообщали Українськi Новини, первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

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