Зеленский полетит к Трампу в понедельник на три дня

Президент Владимир Зеленский посетит США 23-26 сентября для участия в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) и встречи с американским Президентом Дональдом Трампом после того, как Белый дом обсудил с Зеленским первую встречу с Трампом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", - сказано в нем.

Глава государства выступит с речью во время общих дебатов, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

"В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Как сообщали Українськi Новини, первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.