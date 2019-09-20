Зеленський полетить до Трампа в понеділок на три дні

Президент Володимир Зеленський відвідає США 23-26 вересня для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) і зустрічі з американським Президентом Дональдом Трампом після того, як Білий дім обговорив з Зеленським першу зустріч з Трампом

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"23-26 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН", - сказано в ньому.

Очільник держави виступить із промовою під час загальних дебатів, а також візьме участь у саміті за програмними цілями сталого розвитку.

"У Нью-Йорку очільник держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом", - сказано в повідомленні.

Крім того, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади США, керівниками єврейських організацій США, а також із представниками американських ділових кіл.

Як повідомляли Українські Новини, перша зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.