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Зовнішня політика 2019-09-20T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський полетить до Трампа в понеділок на три дні

Зеленський полетить до Трампа в понеділок на три дні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський відвідає США 23-26 вересня для участі в сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) і зустрічі з американським Президентом Дональдом Трампом після того, як Білий дім обговорив з Зеленським першу зустріч з Трампом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"23-26 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН", - сказано в ньому.

Очільник держави виступить із промовою під час загальних дебатів, а також візьме участь у саміті за програмними цілями сталого розвитку.

"У Нью-Йорку очільник держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом", - сказано в повідомленні.

Крім того, в рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади США, керівниками єврейських організацій США, а також із представниками американських ділових кіл.

Як повідомляли Українські Новини, перша зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

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