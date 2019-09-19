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19 сентября 2019, четверг, 10:36 69
Политика 2019-09-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Белый дом обсудил с Зеленским первую встречу с Трампом

Белый дом обсудил с Зеленским первую встречу с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Вице-президент США Майк Пенс 18 сентября провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома.

В заявлении сказано, что разговор состоялся в продолжение "продуктивной встречи" Пенса и Зеленского 1 сентября в Варшаве.

"Вице-президент подтвердил непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности. Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ и предложил полную поддержку США этим усилиям", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба президента Украины, Зеленский обсудил продолжение программы помощи в области безопасности Украине.

Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этим усилиям новой украинской власти".

Зеленский поблагодарил Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи по безопасности со стороны США только возрастут.

Он подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Сообщается также, что стороны "констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение".

Было также подчеркнуто "обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне".

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября на полях Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций и планирует провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем  специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

Также Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.

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