Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Елизавету Ясько ("Слуга народа") председателем делегации.\r\nСоответствующее решение было принято на собрании делегации, передают Українські новини.\r\nПервым заместителем председателя избран парламентарий Сергей Соболев ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), заместителем - Рустем Умеров ("Голос"). Фракции в Верховной Раде определили кандидатуры украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) 17 сентября.\r\nКак сообщали Українські новини, Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.\r\nТем временем Богдан рассказал о психически больных депутатах "Слуги народа".