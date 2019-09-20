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20 сентября 2019, пятница, 15:19 220
Внешняя политика 2019-09-20T15:20:45+03:00
Українські Новини
Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ

Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ

Елизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook
Елизавета Ясько. Фото: Lisa Yasko/Facebook

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала депутата Верховной Рады Елизавету Ясько ("Слуга народа") председателем делегации.

Соответствующее решение было принято на собрании делегации, передают Українські новини.

Первым заместителем председателя избран парламентарий Сергей Соболев ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), заместителем - Рустем Умеров ("Голос"). Фракции в Верховной Раде определили кандидатуры украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) 17 сентября.

Как сообщали Українські новини,  Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов.

Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

Тем временем Богдан рассказал о психически больных депутатах "Слуги народа".

Больше новостей о: ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы Партия "Слуга народа" Елизавета Ясько

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