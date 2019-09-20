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20 сентября 2019, пятница, 11:54 81
Верховная Рада и партии 2019-09-20T11:56:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук собирается выступать в Минске бесплатно

Вакарчук собирается выступать в Минске бесплатно

Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук не намерен получать гонорар за концерт в Минске (Беларусь), который состоится в пятницу, 20 сентября, в 20:00.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь фракции Ярема Дух.

"На концерте в Минске он сегодня будет и, насколько мне известно, у Вакарчука гонорара не будет. Группа ("Океан Эльзы") будет получать (гонорар), но Вакарчук не будет", - сказал он.

Дух также подчеркнул, что ведение концертной деятельности не противоречит украинскому законодательству и Вакарчук не намерен прекращать концертную деятельность, когда это не будет мешать его первоочередным обязательствам – законодательной деятельности.

При этом сам Вакарчук отказался комментировать агентству непарламентскую деятельность.

Как сообщали Українськi Новини,  если заседание Рады завтра затянется, Вакарчук его прогуляет ради концерта в Минске Вакарчук пришел на заседание парламента в день концерта в Беларуси 20 сентября.

Ранее на День Киева Вакарчук устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Больше новостей о: Концерт Гонорар Святослав Вакарчук партия "Голос"

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