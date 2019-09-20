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20 сентября 2019, пятница, 09:45 124
Бизнес 2019-09-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
В Приватбанке заявили, что организованный у его офиса в Днипре пикет - это попытка давления

В Приватбанке заявили, что организованный у его офиса в Днипре пикет - это попытка давления

Фото: https://www.facebook.com/sergaoleg
Фото: https://www.facebook.com/sergaoleg

Приватбанк не является участником мирового соглашения между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов (Днепропетровская область) и считает организованный пикет попыткой давления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка, передают Українські Новини.

В пятницу, 20 сентября, с 7:45 10 автобусов с рабочими Никопольского завода ферросплавов окружили здание главного офиса Приватбанка в Днипре. На текущий момент у здания банка бастуют около 500 человек.

В ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученным собственниками банка до его национализации, 10 лет назад, когда и банк, и завод принадлежали одной группе собственников.

Приватбанк указывает, что он не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления.

Как сообщали Українські Новини, ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников Никопольского завода ферросплавов у главного офиса банка в Днипре.

В главный офис Приватбанка в Днипре нагрянула полиция с обыском, а Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

Ранее Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.


Кроме того, в пятницу, 13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка.

 

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