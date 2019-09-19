подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 20:56 55
Экономика 2019-09-19T20:57:57+03:00
Українські Новини
Приватбанк заявляет о планируемом 20 сентября митинге работников НФЗ возле офиса банка

Приватбанк заявляет о планируемом 20 сентября митинге работников НФЗ возле офиса банка

Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников Никопольского завода ферросплавов у главного офиса банка в Днипре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет договорных отношений с банком, может быть очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны.

"Использование простых рабочих предприятия, одним из владельцев которого являются структуры бывших акционеров ПриватБанка, для организованного давления на банк, вызывает много вопросов", - прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, в главный офис Приватбанка в Днипре нагрянула полиция с обыском, а Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

Ранее Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.

Кроме того, в пятницу, 13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка.

В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.

Больше новостей о: Пикет Приватбанк Днипро

Архив
Новости
Приватбанк заявляет о планируемом 20 сентября митинге работников НФЗ возле офиса банка 20:56
В Киеве на всех мостах ищут взрывчатку 20:52 Дополнено
Новый глава херсонской полиции в первую очередь планирует бороться с наркотиками и налаживать отношения с властью 20:46
Защита в уголовном процессе: украинские и немецкие адвокаты обмениваются опытом 20:01
Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям 19:49
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Бюджет 2020 не покроет реальные расходы страны, но его принятие будет хорошим сигналом, - Чернышов 11:31
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья 08:14
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok