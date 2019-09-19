Приватбанк заявляет о планируемом 20 сентября митинге работников НФЗ возле офиса банка

ПриватБанк получил информацию о готовящемся 20 сентября пикете сотрудников Никопольского завода ферросплавов у главного офиса банка в Днипре. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет договорных отношений с банком, может быть очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны.



"Использование простых рабочих предприятия, одним из владельцев которого являются структуры бывших акционеров ПриватБанка, для организованного давления на банк, вызывает много вопросов", - прокомментировали в пресс-службе.



Как сообщали Українські Новини, в главный офис Приватбанка в Днипре нагрянула полиция с обыском, а Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

Ранее Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.



Кроме того, в пятницу, 13 сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка.



В прошлом году, летом в Приватбанке также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.