Сегодня Рада заслушает представление проекта госбюджета-2020

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу заслушает представление проекта государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Бюджет представит министр финансов Оксана Маркарова, после чего Рада рассмотрит включение в повестку дня сессии для приятия решения законопроекты №1224 о применении Вооруженными силами спецтехники в особый период, №1225 о материальной ответственности военнослужащих, №1227 о прохождении военной службы, №1231 о мониторинге госвыплат и №1230 о правах интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу.

На рассмотрении во втором чтении указаны законопроекты №1085 о защите потребителей финуслуг, №1053-1 и №1073 о детенизации сферы торговли и услуг, №1065 об охране географических обозначений, №1068 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона о стандартизации, №1058 о компенсациях расходов за съемки в Украине только для иностранных кинопроизводителей и №1011 о предоставлении Президенту права утверждать план обороны и его структуру.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября председатель Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Тем временем, Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов.