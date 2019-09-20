Сьогодні Рада заслухає представлення проекту держбюджету-2020

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю заслухає представлення проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Про це сказано в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Бюджет представить міністр фінансів Оксана Маркарова, після чого Рада розгляне включення до порядку денного сесії для прийняття рішення законопроєкти №1224 про застосування Збройними силами спецтехніки в особливий період, №1225 про матеріальну відповідальність військовослужбовців, №1227 про проходження військової служби, №1231 про моніторинг держвиплат і №1230 про права інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон.

Корнієнко з держбюджетом.

На розгляді у другому читанні вказані законопроекти №1085 про захист споживачів фінпослуг, №1053-1 і №1073 про детінізацію сфери торгівлі та послуг, №1065 про охорону географічних позначень, №1068 про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону про стандартизацію, №1058 про компенсації витрат за зйомки в Україні тільки для іноземних кіновиробників і №1011 про надання Президенту права затверджувати план оборони і його структуру.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.



Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.



Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.



Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.



Платежі за держборгом у 2020 році передбачено: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.



Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає виділити на оборону країни 245,8 млрд гривень.



Крім того, проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.