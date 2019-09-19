Международный уголовный суд получил показания от Сенцова против ФСБ России

Освобожденный политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявляет, что дал показания Международному уголовному суду (Гаагский трибунал) против ФСБ России.

Об этом он сказал в интервью hromadske.ua, передают Українськi Новини.

"То, что там (в российских тюрьмах) происходит, — страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить... Я дал показания на ФСБ и на их действия для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - заявил Сенцов.

Показания касались незаконных действий и пыток со стороны сотрудников ФСБ РФ. Режиссер отметил, что показания передал через своего адвоката.

Как сообщали Українськi Новини, Олег Сенцов заявил в интервью hromadske.ua, что считает искренними действия экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко, но подчеркивает, что они были неправильными.

Кроме того, ранее прокуратура Крыма допросила Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Сенцов был освобожден из плена России 7 сентября в рамках обмена 35 на 35. Он был включен в список пленных. Около 13:30 самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" (Киевская область), а российский самолет - в аэропорту Москвы.