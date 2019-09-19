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19 сентября 2019, четверг, 15:27 28
Политика 2019-09-19T15:27:32+03:00
Українські Новини
Международный уголовный суд получил показания от Сенцова против ФСБ России

Международный уголовный суд получил показания от Сенцова против ФСБ России

Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Освобожденный политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявляет, что дал показания Международному уголовному суду (Гаагский трибунал) против ФСБ России.

Об этом он сказал в интервью hromadske.ua, передают Українськi Новини.

"То, что там (в российских тюрьмах) происходит, — страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить... Я дал показания на ФСБ и на их действия для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - заявил Сенцов.

Показания касались незаконных действий и пыток со стороны сотрудников ФСБ РФ. Режиссер отметил, что показания передал через своего адвоката.

Как сообщали Українськi Новини, Олег Сенцов заявил в интервью hromadske.ua, что считает искренними действия экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко, но подчеркивает, что они были неправильными.

Кроме того, ранее прокуратура Крыма допросила Олега Сенцова и Александра Кольченко.  

Сенцов был освобожден из плена России 7 сентября в рамках обмена 35 на 35. Он был включен в список пленных. Около 13:30 самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" (Киевская область), а российский самолет - в аэропорту Москвы.

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