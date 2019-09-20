Заморозки до -3, снег и резкое потепление: синоптик дала прогноз до конца недели и начало следующей

После прихода в Европу мощного активного циклона, конец рабочей недели и выходные в Украине будут холодным. На грунте ночью возможны заморозки в ночное время, а субботу и восвресенье заметно похолодает и днем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в пятницу 20 сентября, в Украине будет дождливо и сранится холодна погода, а в западных областях - еще и с штормовым ветром.

"В субботу-воскресенье-понедельник будет значительно больше солнца", - написала Диденко.

"В большинстве областей Украины в пятницу ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом", - предупредила синоптик.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов.

Также в ночь на субботу на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможные заморозки на поверхности грунта до 0-3 градуса.

Заморозки наиболее вероятны при прояснении.

Также Диденко предупредила о резком усилении ветра: он ожидается северо-западного направления, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / с.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и низкой температурой воздуха около +12, +13 градусов. Ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов. "Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0-3 градуса. Подчеркиваю - в ночь на субботу.

Теплая погода еще побудет, конечно, но если ваши цветы на открытом балконе или террасе боятся такого холода, лучше их защитить", - предупредила Диденко.

Также синоптик посоветовала более обдуманно подходить при выборе гардероба, учитывая погоду. "И о себе не забывайте, ведь коварные сезонные вирусы уже подстерегают тех, кто не читает прогнозы погоды и легкомысленно ходит с джинсовыми дырками на коленях и еще любуется на себя в витринах августовским тоненьким гардеробом", - написала она.

В то же время, в начале следующей недели, 22-23 сентября, придет ощутимое потепление.

Как сообщали Українські Новини, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

Также мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.