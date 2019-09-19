У убийцы механика, кассира и оператора отобрали арсенал оружия

Сотрудники Национальной полиции в четверг в ходе обысков изъяли арсенал оружия у подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции (АЗС) "Фактор" в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области, передают Українські Новини.

В частности, правоохранители изъяли у подозреваемого 2 револьвера, 2 пистолета, 5 снаряженных магазинов к пистолетам и более 100 патронов. Мужчина подозревается в убийстве 3 своих коллег: механика, оператора и кассира.

Как сообщали Українські Новини, 19 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве 3 сотрудников АЗС "Фактор" в Николаеве. Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали женщину, которая держала на цепи 36-летнего сына с группой инвалидности с целью получения пенсии. Также в Киеве оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных. Тем временем полиции удалось задержать маньяка-филателист, который рассылал письма с угрозой убийства полицейских.