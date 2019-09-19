подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 13:37 53
Силовые структуры 2019-09-19T15:00:02+03:00
Українські Новини
У убийцы механика, кассира и оператора отобрали арсенал оружия

У убийцы механика, кассира и оператора отобрали арсенал оружия

Оружие. Фото: Національна Поліція
Оружие. Фото: Національна Поліція

Сотрудники Национальной полиции в четверг в ходе обысков изъяли арсенал оружия у подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции (АЗС) "Фактор" в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области, передают Українські Новини.

В частности, правоохранители изъяли у подозреваемого 2 револьвера, 2 пистолета, 5 снаряженных магазинов к пистолетам и более 100 патронов. Мужчина подозревается в убийстве 3 своих коллег: механика, оператора и кассира.

Как сообщали Українські Новини, 19 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве 3 сотрудников АЗС "Фактор" в Николаеве. Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали женщину, которая держала на цепи 36-летнего сына с группой инвалидности с целью получения пенсии. Также в Киеве оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных. Тем временем полиции удалось задержать маньяка-филателист, который рассылал письма с угрозой убийства полицейских. 

Больше новостей о: национальная полиция Задержание Изъятие оружия

Архив
Новости
Зеленский создал делегацию во главе с Пристайко для участия в Генассамблее ООН 15:04
Ночью в Украине будут заморозки: ГосЧС объявила высший уровень опасности 14:59 Карта
Теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке 14:54
Поврежденные опоры путепровода в Луганске. Фото: fake_LNR в Twitter
В Луганске неизвестные пытались взорвать автомобильный мост, - СМИ 14:27
Перед выходными в Украине похолодает местами до нуля 14:16
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья 08:14
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok