Українським морякам ніхто не забороняв в'їжджати в Росію, - Полозов

У відповідь на думку російського адвоката Дмитра Дінз про "довічне" заборону на в'їзд в РФ всім звільненим українцям, російський адвокат моряків Микола Полозов спростував цю інформацію на своїй сторінці Facebook.

З-за великої кількості публікацій з недостовірною інформацією, Полозов вирішив офіційно спростувати чутки стосовно заборони в'їзду в РФ звільнених 24 українських військових моряків. Він отмечате, що в даний час українські моряки залишаються в статусі обвинувачених у кримінальній справі, яка перебуває в провадженні Слідчого управління ФСБ Росії. Але адвокат стверджує, що ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію відносно 24 українських військових моряків не виносилося.

Як повідомляли Українські Новини, просвобожденные з російських СІЗО і в'язниць українці отримають нові ID-паспорта незабаром. Також Кабінет Міністрів виділив з 100 тис. гривень 35 звільненим з полону українцям.

Раніше звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух розповів про жорстокі катування в російській в'язниці.