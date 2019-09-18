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18 вересня 2019, середа, 17:31 13
Зовнішня політика 2019-09-18T19:00:03+03:00
Українські Новини
Українським морякам ніхто не забороняв в'їжджати в Росію, - Полозов

Українським морякам ніхто не забороняв в'їжджати в Росію, - Полозов

Звільнені українці. Фото: ОПУ
Звільнені українці. Фото: ОПУ

У відповідь на думку російського адвоката Дмитра Дінз про "довічне" заборону на в'їзд в РФ всім звільненим українцям, російський адвокат моряків Микола Полозов спростував цю інформацію на своїй сторінці Facebook.

З-за великої кількості публікацій з недостовірною інформацією, Полозов вирішив офіційно спростувати чутки стосовно заборони в'їзду в РФ звільнених 24 українських військових моряків.

Він отмечате, що в даний час українські моряки залишаються в статусі обвинувачених у кримінальній справі, яка перебуває в провадженні Слідчого управління ФСБ Росії. Але адвокат стверджує, що ніяких заборон на в'їзд в Російську Федерацію відносно 24 українських військових моряків не виносилося.

 

Як повідомляли Українські Новини, просвобожденные з російських СІЗО і в'язниць українці отримають нові ID-паспорта незабаром. Також Кабінет Міністрів виділив з 100 тис. гривень 35 звільненим з полону українцям.

Раніше звільнений політв'язень, кримчанин Володимир Балух розповів про жорстокі катування в російській в'язниці.

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