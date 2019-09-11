Освобожденные из российских СИЗО и тюрем украинцы получат новые ID-паспорта

Освобожденные из российских СИЗО и тюрем пленные в скором времени получат новые ID-паспорта.\r\nОб этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.\r\n"Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, или если есть необходимость в их обновлении", - написала омбудсмен.\r\nОмбудсмен добавила, что Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где освобожденные украинцы проходят лечение.\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nКроме того, кабинет Министров выделил по 100 тыс. гривен 35 освобожденным из плена украинцам. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.