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11 сентября 2019, среда, 19:55 57
Политика 2019-09-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Освобожденные из российских СИЗО и тюрем украинцы получат новые ID-паспорта

Освобожденные из российских СИЗО и тюрем украинцы получат новые ID-паспорта

Освобожденные из российских СИЗО получат новые ID-паспорта. Фото:.facebook.com/Людмила Денисова
Освобожденные из российских СИЗО получат новые ID-паспорта. Фото:.facebook.com/Людмила Денисова

Освобожденные из российских СИЗО и тюрем пленные в скором времени получат новые ID-паспорта.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ, или если есть необходимость в их обновлении", - написала омбудсмен.

Омбудсмен добавила, что Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где освобожденные украинцы проходят лечение.

 

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Кроме того, кабинет Министров выделил по 100 тыс. гривен 35 освобожденным из плена украинцам. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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